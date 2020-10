AP Scholars In Hicksville

One hundred fifty-one current and former students from Hicksville High School earned the designation of Advanced Placement Scholars for excelling on their 2020 AP exams. Congratulations to the following students on achieving this honor:

National AP Scholar

Granted to students who receive an average score of at least 4 on all AP Exams taken, and scores of 4 or higher on eight or more exams.

Christopher M. Chan, Sejal Gupta, Viveka Jain, Katarina A Kobetitsch, Alaha A. Nasari, Navpreet Singh, Dhanush Sivasankaran, and Rishika S. Thayavally.

AP Scholars with Distinction

Granted to students who receive an average score of at least 3.5 on all AP Exams taken, and scores of 3 or higher on five or more of these exams.

Ariya Bakhteri, Laura Buibas, Jillian S. Carroll, Christopher M. Chan, Brandon Chavez, Benjamin Choi, Sarah Choi, Gunter W. Chow, Roxy R. Dias, Quynh C. Dinh, Sarah M. Gabriel, Jessica George, Anaya A. Ger, Lydia H. Green, Sejal Gupta, Cailin J. Hoang, Hunter R. Hsiu, Zaeem Hussain, Jack G. Immanuel, Viveka Jain, Jacqueline A. Jergesen, Maria John, Noel J. John, Keshveen Kaur, Katarina A. Kobetitsch, Serena Lam, Tyler J. LaVorgna, Rachel A. Lee, Somya Mehta, Teresa Moritz, Alaha A. Nasari, Jesse A. Natarajan, Daren Ni, Aric Peng, Melody R. Plavsky, Joseph R. Quan, Arena Rahman, Rachel M. Samuel, Kevin A. Sandoval, Angelina R. Sangiovanni, Navpreet Singh, Prabhpreet Singh, Amshitha Sivarajah, Dhanush Sivasankaran, Rishika S. Thayavally, Felicite Tien, Irene X. Tsesmetzis, Aaditya Vaghela, Ralph J. Velasquez, Brinda Vutukuri, and Natalie N. Yuge.

AP Scholars with Honor

Granted to students who receive an average score of at least 3.25 on all AP Exams taken, and scores of 3 or higher on four or more of these exams

Rani Basnet, Aniruddh K. Chittabathini, Sean C. Davis, Stephanie Gabriel, Alejandro Gonzalez, Aryan Jain, Laura A. Jon, Gurmehar Kaur, David Kim, Clariss Mancebo, George Nakashyan, Alina Z. Naqvi, Sadia Nur, George D. Palermo, Padmanabh Pareek, Katherine A. Passick, Hetvi R. Patel, Arianna A. Psareas, Muhammad Rao, Gagan Sapkota, Donna S. Shair, Arspeet Singh, Sophia C. Stines, Ariana M. Taboada, Eric Y. Wang, and Jordan M. Wulff.

AP Scholars

Granted to students who receive scores of 3 or higher on three or more AP Exams

Alex Abraham, Faaris Ali, Messarah Altaee, Adith R. Anugu, Jaclyn M. Baitz, Jessica K. Bamrah, Vived R. Bhavsar, Gianna C. Cali, Luis G. Carillo Rubio, Bassam Faisal, Graziella Flynn, Dylan N. Gaznabbi, Lena L. Girdhar, Joseph Glaudino, Axel P. Gomez, Steven K. Goubran, Sierra L. Hall, Teresa M. Hammer, Rafee B. Haque, Tanzia Hassan, Ricky Hsiao, Saadiyah Ishfaq, Priya Iyer, Xiang Jin, Daniel T. Joyce, Isil Karagoz, Mariha C. Karim, Harmandeep Kaur, Punit Kaur, Tannvi Kaushik, Prakriti Khanal, Jaskaran S. Kohli, Muneer Lalji, Teresa Lam, Bryan Martinez Hernan, Kayla A. Mathew, Noel S. Mathew, Sydney J. Mathis, Kayla M. McLarty, Om R. Mehta, Alisina Menhaji, Saddaf Menhaji, Rawan M. Mohamed, Laura Munn, Nishtha Nagre, Maeryam Nasari, Aleena Nazish, Alina M. Nodrat, Dua Omer, Archi Patel, Nadia Y. Palaez, Geraldine Pichardo, Akanksha Prabhakaran, Melissa N. Quijada, George B. Sekavec, Purnima Sengupta, Alisha B. Shah, Murtaza A. Shah, Vasanth Shakelli, Ishita Sharma, Ekam Singh, Esha K Singh, Sarandeep Singh, Lindsey M. Smith, Aniket Sonika, Sabrina Spina, Danish Syed, Jetlin P. Thomas, Kymoera Tomlinson, Zahra N. Umer, Vansh Wadhawan, Ashley N. Wulff, Sam Zhen, and Sean Zhen.

AP Capstone Diploma

Granted to students who earn scores of 3 or higher in AP Seminar and AP Research and on four additional AP Exams of their choosing

Aniruddh Chittabathini, Benjamin Choi, Anaya A. Ger, Tanzia Hassan, Cailin J. Hoang, Maria John, Katarina A. Kobetitsch, Serena Lam, Jesse A. Natarajan, Daren Ni, George D. Palermo, Joseph R. Quan, Arena Rahman, Kevin A. Sandoval, Navpreet Singh, Amshitha Sivarajah, Felicite Tien, and Irene X. Tsesmetzis.

AP Seminar And Research Certificate

Granted to students who earn scores of 3 or higher in AP Seminar and AP Research but not on four additional AP Exams

Jessica K. Bamrah, Sarah M. Gabriel, Stephanie Gabriel, Alejandro Gonzalez, Teresa M. Hammer, Priya Iyer, Nishtha Nagre, Nadia Y. Pelaez, Melody R. Plavsky, Muhammad Rao, Alisha B. Shah, and Sophia C. Stines.